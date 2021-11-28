Екатеринбург, , 11:48 — REGNUM В Екатеринбурге 28 ноября проводится очередная акция протеста против ведения системы QR-кодов. Она проходит возле спорткомплекса «Уралец».

QR-коды Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Против Путина? Россия обсуждает QR-коды и принуждение к вакцинации: новости»

На согласованный пикет пришли порядка 30 человек. Участники акции держат в руках плакаты с призывами отказаться от принуждения и от такой системы.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в городе провели митинг против введения системы QR-кодов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге провели пикет против введения QR-кодов