Челябинск, , 10:07 — REGNUM В Челябинской области число больных COVID-19 сократилось до отметки ниже 16 тыс. человек. Об этом 27 ноября сообщает оперштаб.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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На утро 27 ноября их насчитывается 15 969 человек. За сутки по выздоровлению выписали 1458 граждан плюс 30 скончались.

Всего в регионе выздоровели уже 104 296 пациентов. А выявили с начала пандемии уже 126 625 случаев заболевания.