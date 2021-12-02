Ульяновск, , 13:14 — REGNUM Министерство здравоохранения Ульяновской области совместно с силовиками проводит работу по выявлению случаев продажи поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом ведомство сообщило после публикации о возбуждении уголовного дела по факту выдачи фальшивок справок о прививках.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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В минздраве Ульяновской области заявляют, что после введения ограничительных мер в условиях пандемии коронавируса «стали поступать сигналы о cлучаях мошенничества при получении сертификатов о вакцинации от COVID-19 без фактической вакцинации».

В ведомстве заверяют, что совместно с правоохранителями идёт работа по выявлению и пресечению случаев продажи поддельных справок. В частности, чиновники оказывает содействие по установлению круга лиц, выдавших и получивших поддельные сертификаты о вакцинации, направляя соответствующие сведения для проверки в силовые органы.

Минздрав напоминает об уголовной ответственности за мошенничество с сертификатами не только в отношении лиц, которые их выдают, но и получателей фальшивых документов.

По официальным данным, в Ульяновской области к вакцинации от COVID-19 приступили 560,4 тыс. жителей, в том числе привились двумя компонентами почти 431 тыс. человек. Напомним, что на основании прохождения вакцинации выдаётся QR-код, дающий право допуска в различные учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря СУ СКР по Ульяновской области распространил информацию о возбуждении уголовного дела по факту изготовления и выдачи фальсифицированных справок о вакцинации от COVID-19. В преступлении подозревают четырёх медицинских работников.

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