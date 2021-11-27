Москва, , 09:02 — REGNUM Американская тюрьма Данбери, где в заключении находится российский летчик Константин Ярошенко, из-за роста числа выявляемых случаев заражения коронавирусом вновь переведена на карантин. Об этом 27 ноября рассказала супруга лётчика — Виктория Ярошенко.

В тюрьме Цитата из х/ф «Зелёная миля». Реж. Фрэнк Дарабонт. 1999. США

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«В тюрьме опять введен карантин из-за ковида, идет рост числа зараженных. Их никуда не выпускают. Кушать приносят в камеру», — приводит ее слова ТАСС.

Также Виктория Ярошенко отметила, что ее супругу все еще не оказывают медицинскую помощь и у него к жалобам на зубную боль и повышенное артериальное давление также прибавились проблемы со спиной.

Отметим, в марте минувшего года в тюрьме Данбери уже вводили связанный с распространением коронавирусной инфекции карантин.