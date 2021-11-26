Рязань, , 13:47 — REGNUM В Рязанской области 26 ноября подтверждён 241 новый случай заболевания COVID-19, что на два меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. В летальную статистику внесли ещё 18 записей.

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Темп прироста инфекции за сутки снизился до 0,44%. Всего в Рязанской области выявлено 54 552 носителя инфекции. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 20 472 жителей. Выздоровели 44 645 человек, в том числе 238 — выписаны за последние сутки.

По данным федерального оперштаба, осложнения COVID-19 при стали причиной смерти 1 870 пациентов.