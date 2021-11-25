Екатеринбург, , 20:18 — REGNUM В Свердловской области владельцы и руководители кинотеатров требуют от губернатора Евгения Куйвашева отменить систему QR-кодов. Они жалуются на резко упавшую выручку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

QR-код

geralt

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

«Всё это время мы наблюдаем снижение посещаемости и, соответственно, выручки в среднем на 70%», — констатируют авторы обращения. И добавляют, что они ещё не оправились от первого локдауна, до сих пор возвращают долги, а сейчас снова оказались не способны выполнять эти обязательства.

Также руководители напоминают чиновникам о давке в общественном транспорте и о том, что там QR-кодов никто не требует, хотя надо бы. «И нас не покидает ощущение абсурдности и несправедливости происходящего, говорится в письме.

Происходящее они называют намеренным доведением предпринимателей до банкротства. Как сообщало ИА REGNUM, система QR-кодов действует на Урале с конца октября.