Ханты-Мансийск, , 10:55 — REGNUM В Югре количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 1684 человека. Об этом 28 ноября сообщает оперштаб.

Коронавирус Rosminzdrav.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

Сутками ранее число скончавшихся составляло 1673 — на 11 человек меньше.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала пандемии в регионе выявили 89 244 носителя коронавируса, вылечились 81 828 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре от COVID-19 скончались ещё 13 человек