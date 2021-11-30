Москва, , 19:35 — REGNUM Заболеваемость COVID-19 снижается в целом по России, однако в семи регионах ещё продолжается рост показателя. Об этом сообщила 30 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По её словам, улучшение ситуации с COVID-19 наблюдается уже четыре недели подряд. За минувшую неделю заболеваемость в среднем по стране снизилась на 8%, а по сравнению с началом ноября снижение составило уже 16%.

Вместе с тем, как сообщила Попова, заболеваемость продолжает расти в семи регионах, в том числе в Амурской, Челябинской и Сахалинской областях, Приморском крае, Хабаровском крае и Дагестане.

Ещё в 22 субъектах Федерации наблюдается стабильная ситуация без значимой динамики, а в 56 регионах отмечается «выраженное снижение», добавила глава Роспотребнадзора.

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