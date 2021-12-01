Петропавловск-Камчатский, , 06:57 — REGNUM На Камчатке с 1 декабря начал действовать режим самоизоляции для людей в возрасте старше 65 лет, которые не привились от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

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Помимо этого, с 1 декабря на Камчатке без QR-кода или справках о медотводе от вакцинации, перенесённом в течении месяца заболевании COVID-19 запрещено посещение массажных салонов, бань, саун, бассейнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровским крае с 1 декабря вводятся новые антиковидные меры — QR-коды будут проверять у пассажиров местных авиалиний и при посещении зданий органов исполнительной власти.