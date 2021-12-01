Барнаул, , 15:34 — REGNUM В Алтайском крае вакцинировано пока только около половины взрослого населения. Об этом губернатор региона Виктор Томенко доложил председателю российского правительства Михаилу Мишустину в режиме видеоконференции на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Подробности 1 декабря сообщает пресс-служба алтайского главы.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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«Всего 847 тысяч граждан завершили вакцинацию, порядка 137 тысяч человек сделали первую прививку. Для формирования коллективного иммунитета на уровне 80% от численности населения необходимо вакцинировать порядка 1,45 миллионов жителей Алтайского края. К сожалению, в регионе высок уровень антипрививочных настроений, поэтому продолжается активная разъяснительная работа», — сказано в официальном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае по состоянию на 1 декабря 2021 года из общего числа привитых 135 844 жителя региона получили первую прививку (всего — 1226 за сутки). Число полностью привитых граждан составляет 853 427 человек (+6519 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

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