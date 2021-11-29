Москва, , 13:48 — REGNUM Дальнейшие шаги в плане противодействия виду коронавируса «Омикрон» будут зависеть от результатов исследований учёных. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

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«Что касается дальнейших возможных шагов, это будет зависеть от тех выводов, которые сделают ученые о том, насколько заразен этот штамм, какие могут быть последствия, сколько имеющийся арсенал вакцин способен страховать от инфицирования и от тяжелого течения болезни», — сказал Песков.

По его словам, на сегодняшний день «весь мир и ВОЗ» пытаются понять, насколько опасен данный вид коронавируса: «В данном случае вы знаете, что эта информация анализируется в правительственном штабе: весьма оперативно были приняты решения о закрытии некоторых направлений на въезд в Россию».