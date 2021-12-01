Салехард, , 12:06 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 129 новых случаев заражения коронавирусом, из них шесть — среди вахтовых работников. Об этом 1 декабря сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в ЯНАО 131 случай.

Госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 538 человек. С начала пандемии в ЯНАО на 1 декабря подтвердили 58 577 случаев заражения коронавирусом, вылечились 52 777 человек.

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