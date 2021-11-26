Новосибирск, , 07:01 — REGNUM В Нарымском сквере Новосибирска открылся каток. Его залили на месте теннисных кортов. Площадь — более двух тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в мэрии города.

Каток Юлия Карнаева © ИА REGNUM

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«Муниципальное учреждение «Стадион» в этом зимнем сезоне, кроме катка в Нарымском сквере, подготовит около пятидесяти площадок по всему городу — 42 хоккейные коробки во дворах многоквартирных домов и катки на стадионе «Чкаловец» в Дзержинском районе и в Театральном сквере», — отметил заместитель начальника управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска Константин Катионов.

Стоимость проката коньков для детей до 13 лет и пенсионеров на катке в Нарымском сквере составит 83 рубля в час, для взрослых — 156 рублей в час. Вход со своими коньками для детей и пенсионеров — 52 рубля в час, для взрослых — 83 рубля в час.

Уточняется, что в связи с эпидемиологической обстановкой в раздевалке необходимо носить защитную маску и соблюдать социальную дистанцию. Сертификат о вакцинации не требуется.