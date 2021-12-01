Барнаул, , 15:51 — REGNUM Губернатор Алтайского края Виктор Томенко направил обращение в Министерство экономического развития России о необходимости расширения поддержки субъектов предпринимательства. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщает управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Бизнес ИА REGNUM

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Министра экономического развития Российской Федерации Максима Решетникова просят проработать на федеральном уровне дополнительные меры государственной поддержки, которые позволят субъектам малого и среднего предпринимательства справиться с ограничительными мерами, вводимыми в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

В частности, в числе мер предлагается расширить перечень отраслей российской экономики, требующих поддержки в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе по таким направлениям деятельности как: 47.5 «Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах»; 47.6 «Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах»; 47.7 «Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах»; 52.23 «Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом»; 68.2 «Аренда и управление собственным или арендованным торговым объектом недвижимого имущества».

Дополнительно главой региона предложено возобновить предоставление отдельных мер государственной поддержки, действовавших в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 1 декабря 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 7206 человек, причём 29 из них добавлены в сводку за минувшие сутки. Прирост выявленных зараженных составил 525 за сутки.

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