Владикавказ, , 15:01 — REGNUM В Северной Осетии возбуждено уголовное дело о посредничестве во взяточничестве. Его фигуранткой стала сотрудник поликлиники №1 во Владикавказе, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как установлено, 57-летняя регистратор-диспетчер владикавказской поликлиники в июле 2021 года получила от одной из посетительниц 30 тыс. рублей. Эту сумму подозреваемая должна была передать медикам, которые были уполномочены вносить сведения о привитых в федеральный реестр.

При этом двоим гражданам должны были быть выданы сертификаты о прохождении вакцинации от COVID-19 без фактического проведения прививки.

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