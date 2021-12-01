Вологда, , 22:51 — REGNUM В Вологодской области растет заболеваемость гриппом и ОРВИ — за неделю в регионе выявили 13,5 тысяч случаев. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, эпидемический порог превышен почти на 20%.

Грипп Med-instrukcia.ru

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Основная группа заболевших — дети от 7 до 14 лет. На лечении в стационарах сегодня находятся 257 пациентов, большинство из них — дети.

В региональном департаменте здравоохранения отмечают, что медики работают на пределе возможностей — на одного доктора приходится до 20 выездов на дом ежедневно.

«Мы просим с понимаем относиться к увеличению времени ожидания врача и со своей стороны помочь медикам преодолеть этот сложный период, — обратились к вологжанам в ведомстве. — Главное здесь — проявить заботу о своем собственном здоровье и здоровье близких, соблюдать меры профилактики инфекции. При первых признаках заболевания не водить детей в школу или детский сад, а остаться дома и вызвать врача», — говорится на сайте ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области от коронавируса привили половину взрослого населения.