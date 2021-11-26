Тамбов, , 16:01 — REGNUM Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров дали старт единственному в стране производству нитриловых перчаток, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Их будут производить на Тамбовском пороховом заводе.

Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров и глава Минпромторга Денис Мантуров дали старт производству нитриловых перчаток Tambov.gov.ru

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Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке Министерства промышленности и торговли России. Его разработали с учётом уже имеющихся производственных мощностей Тамбовского порохового завода. Здесь разместят 16 производственных линий, на которых будут производиться латексные, нитриловые и неопреновые перчатки с тактильными свойствами.

В торжественной церемонии открытия производства приняли участие министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров.

«Это инвестиционный проект важен для всей страны, — подчеркнул Максим Егоров. — Нитриловые и неопреновые перчатки наряду с латексными используются в системе здравоохранения. Во время пандемии спрос на них значительно вырос. Продукция востребована на рынке. К тому же выпускаемые здесь перчатки обладают уникальными характеристиками: их могут использовать как люди страдающие аллергией на латекс, так и медики при работе со сверхчувствительным высокотехнологичным оборудованием».

В настоящее время установлены две производственные линии, проводятся монтажные работы на третьей линии. Максимальный суточный выпуск продукции на первом этапе составит порядка 750 тыс. пар в сутки или 255 млн пар в год. Ожидаемый социальный эффект — создание 500 новых рабочих мест.