Чита, , 11:57 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 28 ноября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 87 357 (+340 за сутки).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Вместе с тем 73 390 пациентов (+208 за минувшие сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1910 человек (+8 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 190 находятся в тяжёлом состоянии (-4 за сутки), 64 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-1 за сутки).

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