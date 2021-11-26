Бишкек, , 16:36 — REGNUM Правительство Нижегородской области смягчило режим повышенной готовности, ранее введенный в регионе по причине сложной эпидемиологической ситуации, вызванной продолжающейся пандемией коронавируса.

Нижний Новгород Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новые послабления начали действовать в области сегодня, 26 ноября.

Теперь театрам и концертным площадкам разрешается повысить заполняемость залов до 70%, устраивать антракты и возобновить работу буфетов.

Спортивные арены вместимостью до 6 000 мест могут заполнять трибуны на 70%, а если они рассчитаны на большее количество зрителей, то разрешается заполнить трибуны на 30%.

Гостиницам позволяется заселять до 70% номеров. Кинотеатрам и дельфинариям заполняемость ограничили 60%.

Музеи, библиотеки, кинотеатры, рестораны, кафе, фитнес-клубы, бани и гостиницы теперь могут выбрать — принимать ли им клиентов с только с ковидными QR-кодами или же всех подряд.

В случае продолжения приёма посетителей по QR-кодам, кафе и рестораны смогут проводить банкеты и работать в ночное время, а гостиницы получат право заселять все номера.

Поддержавшие систему цифровых кодов фитнес-центры, кинотеатры и дельфинарии получат отмену любых требований к наполняемости залов и раздевалок, а также предварительной записи клиентов. То же касается и библиотек.

А музеям теперь разрешено организовать экскурсии при условии соблюдения правила о 4 квадратных метрах площади на одного посетителя. Такие же требования действуют и в отношении игровых комнат для детей