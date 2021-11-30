Сыктывкар, 30 ноября 2021, 15:20 — REGNUM Для остановки распространения коронавируса необходимо привить 100% населения. Об этом в ходе «прямой линии» заявил глава Коми Владимир Уйба, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Он отметил, что в республике вакцинацию от ковида прошли 323 тыс. человек, антитела к коронавирусу выявлены у 400 тысяч жителей республики.
Как сообщало ИА REGNUM, в Коми от ковида скончались два младенца.