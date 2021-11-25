Ханты-Мансийск, , 08:25 — REGNUM Исполняющий обязанности главного врача окружной клинической больницы Ханты-Мансийска Денис Никитин подписал письмо врачей к лидерам общественного мнения, которые выступают за добровольную вакцинацию от коронавируса, по просьбе главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко. Об этом сообщает департамент здравоохранения ХМАО.

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«Ко мне лично обратился Денис Николаевич Проценко с предложением подписать данное обращение, данное открытое письмо. Безусловно, мы его поддержали», — отмечает Денис Никитин.

И.о. главного врача больницы Ханты-Мансийска заявил, что на сегодняшний день «привитые граждане несоизмеримо меньше заболевают коронавирусной инфекцией по сравнению с непривитым населением».

«В стационаре на одного человека привитого, лежит 15 человек непривитых. В реанимации из 26, только один человек привитый. Соотношение пациентов, находящихся в стационаре, с соотношением пациентов, находящихся в тяжелом состоянии в реанимации, далеко не в пользу непривитого населения», — сообщил Никитин.

Департамент здравоохранения ХМАО сообщает, что в Югре от коронавируса привиты от коронавируса две трети взрослых жителей. Регион в ходит в первую десятку регионов россии по вакцинации.

«Я поддержу коллег: для попадания в красную зону, в реанимацию ковидного госпиталя, на аппарат ИВЛ — qr коды не требуются. Те мысли, которые мы хотели в нашем открытом письме донести до людей, широко представленных в медийном пространстве, социальных сетях, очень просты. Мы бы хотели, чтобы они изменили свою точку зрения. Для этого мы готовы предоставить все возможные для них ресурсы, в том числе и посещение медицинского учреждения, «красной зоны», для того, чтобы они увидели своими глазами, как обстоят дела на самом деле», — пояснил Денис Никитин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября 2021 года врачи одиннадцати российских больниц направили открытое письмо политикам и артистам, критикующим принуждение к вакцинации от коронавируса. Медики пригласили адресатов в «красные зоны». В сети неоднозначно отнеслись к инициативе главных врачей, и нарекли данное обращение письмом «11 друзей Бигфармы», а также «11 друзей Голиковой».

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