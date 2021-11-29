Псков, , 16:27 — REGNUM В Псковской области полный курс вакцинации прошли 227 тыс. человек. Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба администрации области.

Вакцинация ИА REGNUM

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«Записывайтесь на прививку, чтобы защитить свое здоровье», — призывает губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём профиле в Instagram.

На сегодняшний день первый компонент вакцины поставили 243 тыс. жителей. Ревакцинацию прошли более 20 тыс. граждан. При этом регион использовал уже 84% от поступившего объема препаратов для вакцинации. Всего в область поступило 335 тыс. комплектов вакцин.

Вакцинацию в Псковской области проходят также и беременные женщины. Они получают прививку преимущественно в медицинских учреждениях для того, чтобы врачи могли контролировать состояние пациенток после укола. Количество беременных, прошедших вакцинацию в области, составляет 60 человек.

Напомним, что в Псковской области уже несколько дней идет на спад заболеваемость коронавирусом. За все время пандемии она составляет 65 775 случаев, за сутки ковидом заболели 214 человек.

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