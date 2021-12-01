Екатеринбург, , 14:18 — REGNUM В Свердловской области за сутки выявлено ещё 704 носителя коронавируса. В Екатеринбурге зафиксировали 168 случаев заражения, сообщает 1 декабря оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Суточный показатель заражения коронавирусом снизился на 1. Днем ранее он составлял 705.

С начала пандемии в Свердловской области, по данным штаба, заболели ковидом 179 973 свердловчанина. В регионе уже вылечились 157 313 человек, от COVID-19 скончались 8462 гражданина.