Абакан, , 12:31 — REGNUM В Хакасии за минувшие сутки подтверждено 162 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, лидером по приросту остаётся Абакан, где выявлено 70 новых носителей.

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Диагноз также подтвердился у жителей Черногорска, Саяногорска, Абазы, Усть-Абаканского, Аскизского и других районов.

«23 случая инфицирования выявлено при обследовании заболевших внебольничной пневмонией, 65 человек обратились с признаками ОРВИ, 46 случаев — семейные контакты, еще 19 — служебные», — отметили в правительстве.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 49 930. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 42 913 человек, в том числе 419 за последние сутки.