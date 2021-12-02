Москва, , 12:17 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось за последние сутки на 33 389. Об этом 2 декабря сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием коронавирусной инфекцией.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее в стране выявили 32 837 носителей вируса. Общее число случаев заражения, которые удалось подтвердить исследованиями, составило 9 703 107.

Суточный прирост зафиксирован во всех регионах России. Лидерами по числу новых случаев стали Москва — 3805, Санкт-Петербург — 2623, Подмосковье — 1475. На четвёртом и пятом местах расположились Краснодарский край и Самарская область.