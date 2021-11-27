Томск, , 13:05 — REGNUM В Томской области число случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 55 095. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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За минувшие сутки выявлено 258 новых носителей, коэффициент распространения инфекции составил 0,88. Занятость коечного фонда, по состоянию на 27 ноября, составила 73,7%.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 39 667 человек, в том числе 142 за последние сутки. Жертвами коронавируса стали 627 человек — за сутки скончались два пациента.