Тюмень, , 13:03 — REGNUM В Тюменской области расширен список категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Вакцинация Mil.ru

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Отныне в срок до 14 января 2022 года поставить прививку от коронавируса обязаны работники сферы культуры, конгрессной, выставочной, спортивной, зрелищной, развлекательных сфер, коммунальщики, сотрудники детских развивающих и развлекательных центров, детских игровых комнат, туристических агентств, охранных предприятий и средств массовой информации.

Данное требование не распространяется на граждан, имеющих медицинские противопоказания к прививке против COVID-19, а также на граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией в течение шести последних месяцев, имеющих подтверждающий документ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая волна обязательной вакцинации коронавируса касалась работников образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, сферы услуг, а также госслужащих и сотрудников местного самоуправления.

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