Москва, , 11:47 — REGNUM Беременность на сроке более 22 недель не является противопоказанием для вакцинации от COVID-19. Об этом журналистам заявил главный внештатный специалист Минздрава РФ по акушерству, профессор Роман Шмаков.

Беременная Pxhere.com

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«Беременность на сроке более 22 недель и период грудного вскармливания не являются противопоказаниями к вакцинации и поводом для медотвода. Никаких сомнений на сегодняшний день не возникает в том, что вакцинация от COVID-19 в период беременности и во время грудного вскармливания необходима», — сказал Шмаков.

По его словам, прививка позволяет снизить вероятность заражения вирусом беременной женщины и её ребёнка, а также избежать тяжелых осложнений от COVID-19.

Шмаков также подчеркнул, что антитела к вирусу защищают как будущую маму, так и её ребёнка.