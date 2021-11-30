Вологда, , 17:30 — REGNUM В Вологодской области темпы ковид-вакцинации за месяц выросли в два раза. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

Олег Кувшинников сделал прививку от COVID-19 Https://vk.com/o.a.kuvshinnikov

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«Очень важно увеличивать темпы вакцинации, чтобы обезопасить себя и своих близких от опасного заболевания. Сейчас в регионе 510 тысяч вакцинированных первым компонентом. Это более половины взрослого населения. Темпы вакцинации значительно выросли. За последний месяц — почти в 2 раза, до 4 тысяч человек в сутки. Благодарю вологжан, которые вакцинировались», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, вологодские власти продлили действие антиковидного режима до конца новогодних каникул.