Астрахань, , 14:17 — REGNUM В Астраханской области внесли новые изменения в правила поведения в условиях пандемии COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, они касаются работы объектов общественного питания и торговых центров.

QR-код Иван Шилов © ИА REGNUM

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Теперь работники кафе и ресторанов, работающих навынос и доставку товаров, могут не требовать от посетителей предъявлять QR-коды и сертификаты вакцинации от коронавируса.

Продавцам и другим сотрудникам торговых центров разрешили приступать к работе после первого этапа вакцинации. Ранее требовалось быть привитым двумя компонентами вакцины или иметь справку о медицинских противопоказаниях.

Предъявлять на входе в ТРЦ QR-код и паспорт обязаны все совершеннолетние посетители. Исключение сохраняется для посещения пунктов вакцинации и продуктовых отделов, если у них есть изолированный вход.

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