Москва, , 00:59 — REGNUM При заражении штаммом «Омикрон» тяжёлая форма COVID-19 может развиваться дольше из-за большого количества мутаций, давая организму время для выработки иммунитета. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью ТАСС.

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Как пояснил специалист, большое число мутаций не означает, что болезнь будет переносится тяжелее. Возможно, это повлияет на способность вируса образовывать синцитии (клетки, которые сливаются в единую массу), ослабив её и уменьшив скорость перехода от момента заражения до проникновения вируса в лёгкие.

По словам Гинцбурга, если данный процесс будет проходить как у изначального, «уханьского» штамма и всех последующих, то клетки памяти сработают как положено и будут защищать организм. Это означает, что количество тяжёлых случаев заболевания уменьшится, при том что заразность самого вируса, возможно, возрастёт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам главы Центра имени Гамалеи Гинцбурга, вакцинация подростков 12−17 лет от коронавируса может начаться в конце декабря.

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