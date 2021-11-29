Архангельск, , 21:24 — REGNUM Более тридцати нарушений выявила полиция в ходе массовых рейдов по развлекательным заведениям Архангельска и Северодвинска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном УМВД.

Ночной клуб Дарья Драй © ИА REGNUM

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За минувшие выходные правоохранители побывали на 60-ти объектах, проверки проводились в вечернее время.

«В ходе рейдов выявлено 33 нарушения действующего законодательства, отмечается в сообщении полицейского ведомства. Составлено 16 административных протоколов — после 23 часов заведения продолжали принимать посетителей. Еще по 17 выявленным правонарушениям в настоящее время проводятся проверки, в том числе по фактам незаконного оборота спиртосодержащей продукции. Изъято свыше 75 литров алкоголя», — сообщили в ведомстве.

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