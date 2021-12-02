Ижевск, , 08:54 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались десять человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

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Скончалась женщина в возрасте 67 лет и девять мужчин в возрасте от 59 до 74 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3257 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на 2 декабря в Удмуртии выявили 198 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 215 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 75 473 случаев. Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 8670 жителей.

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