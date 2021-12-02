Ростов-на-Дону, , 13:12 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 649 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 2 декабря. Это один случай заражения меньше, чем накануне.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новые носители коронавируса выявлены в 54 муниципальных образованиях Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (188), Таганроге (36), Шахтах (33), Волгодонске (26), Новочеркасске (21), Аксайском (16) районе, а также Новошахтинске, Азовском и Неклиновском районах (по 14). Более 26% заразившихся — пожилые люди, 8% — дети.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 176 843 случая заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 151 234 пациента.

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