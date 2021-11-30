Нижний Новгород, , 14:24 — REGNUM К концу ноября 2021 года в четырёх районах Нижегородской области сформировался 70% коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Коллективный иммунитет Perepis2020.ru

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Речь идёт о Большемурашкинском, Вознесенском, Дивеевском и Княгининском районах.

В целом по Нижегородской области к 29 ноября удалось достичь коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 51,6%.

ИА REGNUM напоминает, что ранее руководитель Нижегородского областного управления Роспотребнадзора Наталия Кучеренко заявила о необходимости вакцинировать около 70% нижегородцев для того, чтобы в регионе был достигнут показатель в 80% иммунизации с учетом переболевших COVID-19.