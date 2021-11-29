Владимир, , 17:25 — REGNUM Во Владимирской области, по данным на 29 ноября, первый этап вакцинации против COVID-19 прошёл 525 тыс. 145 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Вакцинация от COVID-19 Липецкаяобласть.рф

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Полностью вакцинацию против новой коронавирусной инфекции завершили 451 тыс. 86 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в регионе были выявлены 72 тыс. 137 носителей коронавируса. Скончались 2527 человек.