Москва, , 05:09 — REGNUM Концентрация вакцины от коронавируса для детей 5−11 лет, вероятнее всего, будет в десять раз меньше, чем концентрация исходной вакцины «Спутник V» для взрослых. Об этом 1 декабря рассказал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС.

Директор Института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург Minzdrav.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

Документы на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса, предназначенной для детей 5−11 лет были поданы в Минздрав РФ 29 ноября. Как пояснил Гинцбург, процедура принятия решения о выдаче разрешения на клинические испытания препарата занимает обычно около месяца.

Специалист рассказал, что пока окончательно не решён вопрос о концентрации вакцины: будет ли она в пять или в десять раз меньше, чем исходная. Вероятнее всего, как окончательный вариант будет принята концентрация, меньшая в десять раз. Также ещё не решён вопрос с названием препарата. В качестве возможного варианта рассматривается название «Спутник 2М», но данный вопрос пока не выносился на обсуждение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России уже произведено 150 тыс. доз двухкомпонентного препарата «Спутник М» для вакцинации от коронавируса детей от 12 до 17 лет включительно. Уточняется, что вакцинация детей в возрасте до 15 лет будет проводиться только с согласия родителей или опекунов, а с 15 лет при добровольном письменном согласии подростка.

Читайте ранее в этом сюжете: Гинцбург рассказал об объёмах производства вакцины «Спутник М»