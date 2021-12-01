Нижний Новгород, , 13:27 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 1 декабря выявили 699 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 716 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 215 055 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 579 человек, всего выздоровели с начала пандемии 185 582 нижегородца.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 39 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 8912 человек. Накануне сообщалось о 38 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активным носителем вируса в регионе в настоящее время является 20 561 человек.

По состоянию на 1 декабря в регионе проведено 4 423 582 теста для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 4380 нижегородцев. Охват населения тестированием снизился по сравнению с предыдущим периодом вырос до показателя 295,14.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции не изменился и составляет 0,97. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда по состоянию на утро 1 декабря также сохраняется на уровне 17%.