Ростов-на-Дону, , 08:26 — REGNUM В Ростовской области в связи с сокращением числа госпитализаций пациентов с COVID-19 планируется сократить коечный фонд. Об этом стало известно на заседании регионального оперштаба 30 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора.

Койка Adm44.ru

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В настоящее время коечный фонд загружен на 68%.В связи с этим принято решение о сокращении 400 ковидных коек. В настоящее время в Ростовской области открыто 43инфекционных госпиталя на 5414 коек.На стационарном лечении остаются 3664 пациента.

«Наметившаяся положительная тенденция позволяет нам снимать некоторые ограничения. Теперь появляется возможность постепенно возвращать койки для планового оказания медицинской помощи», — отметил глава регионаВасилий Голубев.

Для сравнения: число занятых ковидных коек на Дону с сентября превышала 90%.

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