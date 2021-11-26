Екатеринбург, , 19:27 — REGNUM На Среднем Урале для студентов колледжей и техникумов отменили дистант. Обучение в очном формате начнется для учеников 29 ноября, сообщил в соцсетях губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Дистанционное обучение Mos.ru

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Глава региона отметил, что ученики выпускных курсов техникумов и колледжей на этой неделе (22−26 ноября) уже проходили обучение в привычном формате. На следующей неделе власти планируют отменить дистант для остальных студентов.

Куйвашев подчеркнул, что руководство вузов принимает решение о формате обучения самостоятельно. При этом оно должно учитывать состояние эпидемиологической обстановки в области.

Напомним, в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в регионе учеников 5−11 классов переводили на дистант. С 22 октября школьники вернулись за парты.