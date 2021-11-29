Москва, , 10:52 — REGNUM Новое название документа для привитых и переболевших СOVID-19, а также имеющих медицинский отвод от вакцинации, позволяющего посещать общественные места при введении связанных с пандемией ограничений, обсуждают российские власти. Об этом 29 ноября сообщает РБК.

QR-код Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отмечается, что, как рассказали изданию близкие к администрации президента и к правительству России источники, власти страны намерены максимально уменьшить использование термина «QR-код» в публичном пространстве. Это связано с тем, что, согласно закрытым социологическим исследованиям, свыше половины жителей РФ относятся к указанному термину негативно.

Также указывается, что среди названий на замену уже имеющемуся предлагаются такие, как «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «ковипасс», «санитарный паспорт» и «зеленый паспорт» (Green pass), уже использующийся в мире.

При этом уточняется, что один из федеральных чиновников заявил изданию, что QR-код — это «инструмент передачи информации, как, например, флешка» и потому документ по введению расширенных ограничений в отношении ряда российских граждан, по его мнению, должен называться по-другому.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в перечне поручений президента РФ Владимира Путина указывается, что руководителям российских регионов следует лично контролировать введение ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19, и наращивание темпов вакцинации.