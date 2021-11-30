Москва, , 12:23 — REGNUM Новый вариант коронавируса «Омикрон» может открыть несколько новых сценариев эпидемического процесса. Об этом 30 ноября заявил инфекционист Евгений Тимаков на телеканале «Россия 24».

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Несколько сценариев возможны. Вирус мутировал настолько, что давайте сравним штамм «Дельта» — захватил весь мир, у нас волна шестимесячная, очень длинная, которая формирует естественный иммунитет у нас в том числе, поэтому такая большая летальность», — заявил Тимаков.

«Приобретаемый иммунитет естественный путём — и вопрос, хватит ли этого иммунитета для нового штамма? Этот вопрос сейчас стоит открытым», — указал он.

На юге Африки ранее выявили новый вариант коронавируса, который получил название «Омикрон». Во Всемирной Организации Здравоохранения указали, что «Омикрон» недостаточно изучен, и пока рано делать выводы о том, что он может быть опаснее варианта «Дельта». Однако информация о нём уже успела вызвать потрясение на финансовых рынках.