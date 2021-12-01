Тамбов, , 12:44 — REGNUM В Тамбовской области 1 декабря подтверждено 208 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в области были зарегистрированы 54 тыс. 859 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 51 тыс. 477 пациентов, в том числе 232 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 1432 человека. 11 новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.