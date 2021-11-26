Москва, 26 ноября 2021, 01:49 — REGNUM Одновременное применение вакцин от гриппа и COVID-19 увеличивает эффективность обеих препаратов. Такое заявление сделал 25 ноября директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС.
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Как отметил специалист, эти две вакцины взаимно усиливают друг друга по количеству уровня протективных антител, обеспечивающих защиту организма от заболевания.
Одновременное применение вакцин от COVID-19 «Спутник V» и «Спутник лайт» с вакциной от гриппа одобрено Минздравом России. При вакцинации разные препараты вводятся в разные части тела.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам специалиста, вакцинация от гриппа никак не скажется на уровне антител к COVID-19 у переболевших этим заболеванием.
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