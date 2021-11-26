Чебоксары, , 09:56 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев попросил министра здравоохранения республики Владимира Степанов рассмотреть возможность приглашения в «красные зоны» активных противников вакцинации от ковида, особенно «публичных людей». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, это поручение было дано сегодня, 26 ноября, на заседании оперативного штаба.

Вход в «красную зону» Павел Соболев © ИА REGNUM

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Руководитель республики в ходе заседания особое внимание уделил вакцинации, констатировав, что в Чувашии «резко упало количество тех, кто вакцинируется». И обратился к вице-премьеру — главе минздрава Владимиру Степанову.

«Я хотел бы обратиться с просьбой проанализировать и рассмотреть возможность обращения со стороны главных врачей, может быть, от вас по приглашению тех людей, которые категорически отказываются вакцинироваться и тем более пропагандируют не вакцинироваться. Чтобы они посетили «красную зону», посмотрели сами лично, пообщались с людьми. […] Пусть послушают, как это тяжело», — сказал Олег Николаев.

Глава Чувашии пояснил, что к нему в социальных сетях поступает «всё больше и больше» сообщений от бывших противников вакцинации, которые «кардинально меняют отношение» после того, как переболели ковидом сами или их родственники.

«И, конечно, в целом уже разделяют все те решения, которые мы здесь [на оперштабе] вырабатываем. Поэтому пригласите [в «красные зоны», в том числе публично, особенно когда речь идёт о публичных людях, — с тем, чтобы они сами посмотрели, задали вопросы. Исходя из этого, затем уже, если после этого они будут уверены, что имеют моральное право пропагандировать не вакцинироваться, пусть дальше занимаются [пропагандой] с полной личной ответственностью», — сказал Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября главврачи нескольких крупных больниц в России обратились с открытым письмом к 12 политическим и общественным деятелям, которых считают критиками вакцинации от COVID-19, и пригласили их посетить «красные зоны» больниц, реанимации и морги.

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Ответ редакции ИА REGNUM на открытое письмо 12 главврачей: Вместе с президентом России: REGNUM против принудительной вакцинации