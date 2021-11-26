Москва, , 06:47 — REGNUM Жалобы на подделку российских вакцин «Спутник V» и «Спутник лайт» в Центр имени Гамалеи не поступали. Об этом 25 ноября сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.

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По данным Гинцбург, случаев подделки вакцин «Спутник V» и «Спутник лайт» до сих пор в России зарегистрировано не было.

Первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V» была зарегистрирована для применения в августе 2020 года. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации вакцины «Спутник лайт»

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова в июне текущего года рассказала, что вакцины от COVID-19 проходят в России самую строжайшую многоуровневую проверку, прежде чем попасть к потребителю.