Москва, , 12:09 — REGNUM Высокая температура и одышка являются симптомом серьёзного поражения лёгких и поводом для вызова скорой помощи. Об этом 30 ноября заявил руководитель временного инфекционного госпиталя «Ленэкспо» Руслан Дмитришен на телеканале «Россия 24».

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«Если пациенты наблюдают повышение температуры тела выше 39 градусов, если пациенты начинают ощущать одышку — это уже явные признаки того, что поражаются лёгкие. Явные критерии для того, чтобы решать вопрос о госпитализации, вызывать скорую», — заявил Дмитришен.