Южно-Сахалинск, , 06:24 — REGNUM На Сахалине за сутки выявили ещё 121 случай заражения коронавирусом (днем ранее — 117). За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось у 38 043 жителей островного региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря в областном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Проходят лечение от COVID-19 964 жителя Сахалина, из них 450 пациентов госпитализированы в инфекционные стационары. В госпиталях остается свободной 151 койка.

За прошедшие сутки в регионе жертвами COVID-19 стали ещё три человека. За все время на Сахалине скончались уже 452 носителя коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, концентрация вакцины от коронавируса для детей 5−11 лет, вероятнее всего, будет в десять раз меньше, чем концентрация исходной вакцины «Спутник V» для взрослых. Об этом 1 декабря рассказал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС.