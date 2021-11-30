Томск, , 19:06 — REGNUM Единороссы только клеймят противников принятия законопроектов об обязательной QR-кодизации населения, как антипрививочников, уверена депутат Думы г. Томска, заместитель председателя Партии Роста Елена Ульянова. Об этом, как передёт корреспондент ИА REGNUM, она заявила сегодня, 30 ноября.

QR-код Дарья Драй © ИА REGNUM

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«А мы как раз за вакцинацию. А еще мы за качественные законы, справедливость, здравый смысл и отсутствие сегрегации по признаку наличия-отсутствия кода», — отметила депутат, уточнив, что она лично выступает «за добровольную вакцинацию, но против глухого отношения к людям областного и федерального парламента».

По её мнению, не стоит думать, что дырявый закон закроет гигантскую брешь в недофинансировании медицины. «Единороссы предлагают сократить эту статью расходов в будущем году на 117 миллиардов рублей при этом говоря о новом вирусе, четвертой волне и профессиональном выгорании врачей. Партия Роста и ее единственный депутат в федеральной дума Оксана Дмитриева наоборот предлагает увеличить расходы. Новым мутациям вируса совершенно все равно на запреты, тем более что они не касаются несовершеннолетних. А они у нас самая динамичная и контактная группа населения. В томских детских садах уже не досчитываются от трети до половины списочного состава групп. За два-три дня при источнике заражения заболевает большинство детей. А они потом приходят домой, к родителям», — подчеркнула Ульянова.

Она предлагает советоваться с настоящими эпидемиологами. Доводы «я потерял близких и больше не хочу, поэтому нужен закон», по её словам, не работают.