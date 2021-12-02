Тюмень, , 11:56 — REGNUM В Тюменской области количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 2894 человек. Об этом 2 декабря сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сутками ранее число скончавшихся составляло 2884 — на 10 человек меньше.

Как сообщало, с начала пандемии в Тюменской области на 2 декабря подтвердили 81 502 случая заражения коронавирусом, вылечились 63 394 тюменца.

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